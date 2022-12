Euro Parcs

Mit seinen neuen Buchungsoptionen reagiert Euro Parcs auf den Wunsch von Urlaubern nach mehr Selbstbestimmung sowie auf den Trend zu Kurzaufenthalten.

In den Ferienanlagen von Euro Parcs können Gäste vom Januar 2023 an zwischen Montag und Samstag ein- und auschecken. Die Mindestzahl der Übernachtungen wird auf zwei Nächte reduziert.

