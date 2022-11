The Cloud One Hotels

Motel One: Markteintritt mit neuer Marke in den USA.

Mit der Eröffnung des ersten Hotels in New York präsentiert die Budget-Designkette Motel One eine neue Lifestyle-Marke. Zwei zusätzliche Standorte sind bereits gesichert.

Mit der Eröffnung des ersten Hotels in New York präsentiert die Budget-Designkette Motel One eine neue Lifestyle-Marke. Zwei zusätzliche Standorte sind bereits gesichert. Motel One hat den Sprung in die USA geschafft und macht sich fit für weiteres int