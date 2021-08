Marriott International

Das Izmir Marriott Hotel wurde im Sommer 2021 eröffnet. Es liegt zentral in Izmir und bietet verschiedene Restaurants und Aktivitäten für die Gäste.

Der Hotelkonzern Marriott International will in der Türkei expandieren. Das Unternehmen kündigt an, bis Ende 2022 zehn neue Häuser