Das Rixos Marina Abu Dhabi.

Accor baut seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Jetzt steht die Eröffnung der fünften Anlage der Marke Rixos bevor.

Die Hotelkette Accor steht kurz vor der Eröffnung ihres fünften Rixos-Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Es handelt sich dabei um das Rixos Marina Abu Dhabi. Das weitläufige Resort wird ein umfangreiches Angebot an Restaurants, Lounges, Bars und mobilen Imbissstationen bieten.Der Bereich für Veranstaltungen bildet einen Schwerpunkt. Das Hotel wird über eine Tagungsfläche von 2800 Quadratmeter verfügen. Dazu zählt ein 1250 Quadratmeter großer Ballsaal, der in vier Räume unterteilt werden kann. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Accor und Rixos Hotels, um eines der luxuriösen Hotels in der Hauptstadt zu betreiben", verkündete Scheich Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan.Zusätzlich wird das Anwesen mit einem Sprühaktionspool und einen Kinderpool ausgestattet. Der Erholungsbereich im Freien wird über eine Wellnessbar und Fitnesseinrichtungen verfügen, darunter ein Studio für Aerobic, Yoga und Einrichtungen für private Fitnesseinheiten.

Accor betreibt derzeit 73 Hotels in den VAE. Weitere 19 Hotels befinden sich in der Pipeline.

