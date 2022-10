The Peninsula London liegt direkt vor den Toren vom Hyde Park.

The Peninsula Hotels expandiert kräftig auf dem alten Kontinent: Nach intensiver Standortsuche eröffnet die prestigeträchtige Luxushotelkette zwei neue Häuser in Istanbul und London.

Drei Peninsula Hotels in Europa Nachdem The Peninsula Hotels 2014 mit der Eröffnung eines Hauses in Paris den Grundstein in Europa gelegt hatte, wird nun kräftig expandiert.



Das The Peninsula Istanbul liegt auf der europäischen Seite des Bosporus und feiert seine Eröffnung im kommenden Februar. Der historische Hotelkomplex, der aus vier separaten Gebäuden besteht, beherbergt neben 177 Gästezimmern und Suiten, einem großzügigen Wellness-Bereich mit Indoor- und Outdoor-Pool, diversen internationale Restaurants und einem Garten auch verschiedene Kunstgalerien, Boutiquen und einen eigenen Schiffsanleger.

Nur wenige Monate später wird im Herzen der britischen Hauptstadt das The Peninsula London nach intensiver Standortsuche seine Türen öffnen. Das aufwendig restaurierte Landmark-Gebäude bietet einen Blick über die Gärten des Buckingham Palace und den Hyde Park. Es umfasst 190 Hotelzimmer, eine Handvoll luxuriöser Privathäuser, einen Spa und einige internationale Restaurants.



Das 1928 in Hongkong gegründete Unternehmen The Peninsula Hotels wurde 1973 in die Investorengruppe The Hongkong and Shanghai Hotels (HSH) eingegliedert. Die Gruppe mit Sitz in Hongkong betreibt inklusive der zwei nun angekündigten Neueröffnungen insgesamt zwölf Hotels in Asien, Europa und Amerika.

The Pensinsula Hotels setzt auf Klasse statt Masse: Die internationale Hotelkette, mit Sitz in Hongkong, ist nur mit einer Handvoll an Häusern weltweit vertreten. Und das, obwohl das prestigeträchtige Flaggschiff bereits im Jahr 1928 in der damaligen britischen Kronkolonie Hongkong seine Tore öffnete.Seit den Anfängen hat Peninsula erst neun weitere Häuser in einigen der quirligsten Metropolen der Welt eröffnet. Nach Schanghai, Peking, Tokio, New York, Chicago, Beverly Hills, Bangkok, Manila und zuletzt Paris folgen 2023 zwei Neueröffnungen in Istanbul und London.