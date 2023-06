Mandarin Oriental

Jedes einzelne Haus der asiatischen Kette vereint das orientalische Erbe der Marke, die lokale Kultur der Regionen und das Design der Gruppe, wie hier im Sanya Hotel in China.

Die Mandarin Oriental Gruppe eröffnet 2027 ein weiteres Haus in Europa. Das geplante Luxushotel nahe Athen ist bereits das zweite Mandarin in Griechenland und soll dazu beitragen, die Marke in Europa zu etablieren.

1963 eröffnete in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong das allererste Mandarin Hotel seine Pforten. Seither ist die asiatische Marke k