An der malerischen Südwestküste Mallorcas entsteht das neue Mandarin Oriental Punta Negra Strand-Resort.

Die Mandarin Oriental Gruppe expandiert weiter: Nach den Standorten Madrid und Barcelona eröffnet 2024 das dritte Resort der Luxuskette in Spanien. Das Hotel liegt in traumhafter Küstenlage auf Mallorca.

H10 wird zu Mandarin Oriental

Drittes Mandarin-Hotel in Spanien

Ob Amerika, Europa, Afrika, die asiatische Pazifikregion oder der Nahe Osten, die Mandarin Oriental Gruppe betreibt einige der luxuriösesten Hotels, Resorts und Residenzen weltweit. Jetzt kommt noch ein weiteres Schmuckstück zur Kollektion der Asiaten hinzu: Auf der Balearen-Hauptinsel Mallorca wird in der südwestlichen Gemeinde Calvia ein neues Mandarin Oriental Strand-Resort gebaut. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant.Für die Eröffnung des neuen Mandarin Oriental Hotels wird das ehemalige, welches sich auf einer Halbinsel an der Costa d'en Blanes im Südwesten der Insel befindet, umgebaut und aufwendig neugestaltet. Hinter dem Entwurf steckt die Firma Blasson Property Investments, die ihren Sitz in Spanien hat.Die neu gebaute Anlage erstreckt sich über drei Hektar entlang der Klippen, die kaskadenartig zum Meer hinabfallen. Es verfügt über 131 Zimmer, darunter 44 Suiten und neun Bungalows, einen Wellness-Bereich, eine Vielzahl an lokalen und internationalen Restaurants sowie einen exklusiven Zugang zum Meer. Nach der Renovierung und einem zeitgemäßen Anschliff durch ein spanisches Architektenbüro, welches stark auf Nachhaltigkeit setzt, wird das Hotel den Namen Mandarin Oriental Punta Negra tragen.Die Mandarin Oriental Gruppe betreibt derzeit 36 Hotels und sieben Residenzen in 24 Ländern und Regionen auf fünf verschiedenen Kontinenten. Jedes einzelne Haus der asiatischen Kette vereint das orientalische Erbe der Marke, die lokale Kultur der Regionen und das Design der Gruppe. Mit der Eröffnung des 37. Hotels treiben die Asiaten die Expansion in Europa fleißig voran: "Das Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca wird eine willkommene Ergänzung zu unseren Hotels in Barcelona und Madrid sein, und wir freuen uns sehr, die Präsenz von Mandarin Oriental auf ein weiteres wichtiges Reiseziel in Europa auszudehnen", erklärt James Riley, Group Chief Executive der Mandarin Oriental Hotel Gruppe.