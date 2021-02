Für Speisen in Restaurants und Cafés soll nach dem Willen der großen Koalition bis Ende 2022 ein verringerter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent gelten. Die zunächst bis 30. Juni befristete Ausnahmeregelung wird wegen der Corona-Krise verlängert.

STEUERHILFE FÜR UNTERNEHMEN

CORONA-ZUSCHUSS

KINDERBONUS

GRUNDSICHERUNG

HILFEN FÜR KULTURBRANCHE

Das beschlossen die Spitzen von Union und SPD am Mittwoch. Sie haben sich auf mehrere Erleichterungen für Familien, Geringverdiener und Unternehmen in der Corona-Krise geeinigt. Folgende weitere Beschlüsse wurden am Mittwochabend getroffen:Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 2020 und 2021 ausgeweitet auf maximal 10 Mio. Euro (20 Mio. bei Zusammenveranlagung). Unternehmen können damit coronabedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen, was kurzfristig Liquidität schafft.Erwachsene Empfänger von Grundsicherung erhalten eine einmalige Sonderzahlung von 150 Euro.Familien mit Kindern bekommen wie im vergangenen Jahr einen Kinderbonus als Zuschuss zum Kindergeld. Dieser soll 2021 pro Kind 150 Euro betragen. Er wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet, aber nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Dadurch profitieren Geringverdiener stärker.Die Regelung zum erleichterten Zugang zur Grundsicherung wird bis Ende 2021 verlängert. Vermögensprüfungen werden damit nur eingeschränkt durchgeführt und vorläufige Leistungen einfacher bewilligt.Das Hilfsprogramm für Kulturschaffende wird mit einer Milliarde Euro fortgesetzt.