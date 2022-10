The Lux Collective

In Vietnam erstrahlt das Luxnam Phu Quoc in einem futuristischen Ambiente.

Die internationale Hospitality-Gruppe The Lux Collective expandiert. Von 2023 an eröffnen vier neue Resorts in den Arabischen Emiraten, Vietnam und Europa ihre Pforten. Wie gewohnt setzen die Häuser auf einen Mix aus Nachhaltigkeit und Luxus.

