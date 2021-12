AO Hostels

Die A&O Hotels und Hostels – hier das Haus in Nürnberg – sind mittlerweile in 24 Städten in neun europäischen Ländern vertreten.

Die Berliner A&O Hotels und Hostels 2022 konnten ihre Umsätze im 2021 im Vergleich um ersten Pandemiejahr steigern. 2022 will das Unternehmen laut CEO Oliver Winter sogar das Vorkrisenniveau übertreffen. Einen Umsatz in Höhe von rund 70 Mio. Euro haben