Nach dem Vorbild der Planet Hollywood Resorts in Costa Rica (im Bild) und Mexiko entsteht ein drittes Resort in der Dominikanischen Republik.

Im Rahmen der Fitur in Madrid verkündete Blue Diamond Resorts die Neueröffnung des dritten Planet Hollywood Beach Resort in der Dominikanischen Republik. Das Lifestyle-Hotel soll seine Pforten im Jahr 2024 an der ruhigen Puerto Plata öffnen.

Hollywood in der Karibik

Mehr dazu

Mehr dazu 1005 Zimmer Blue Diamond eröffnet Resort in Cancun

Die Neueröffnung vom Planet Hollywood Beach Resort steht im Zuge eines wichtigen Tourismusplans, der mehr als 83.000 Arbeitsplätze schaffen und zu neuen Immobilienentwicklungen in der Region beitragen soll. Dafür hat sich Blue Diamond Resorts mit dem Tourismusministerium der Dominikanischen Republik zusammengetan. Die Hotelmanagementgesellschaft wird einer der Hauptakteure in der Branche im Rahmen des Projekts zur Wiederbelebung der Landspitze Punta Bergantín im Norden der Insel sein.Bislang betreibt Blue Diamond Resorts zwei weitere Planet Hollywood Beach Resorts in Cancun in Mexiko und in Costa Rica – allesamt mit einem abgestimmten Lifestyle-Konzept. Auch die neue All-Inclusive-Anlage in Puerto Plata soll unter dem Erlebnis-Motto "Vacation Like A Star" Hollywood-Impressionen an die vormals ruhige Playa Bergantín holen. Dafür soll das Resort mit modernen Unterkünften, diversen Themenrestaurants und -bars, Glitzer-Pools, einem Spa und einem Fitnessstudio ausgestattet werden.Die Region Punta Bergantín wird zukünftig neben Hotel-Resorts auch einen 18-Loch-Golfplatz, ein Wohngebiet, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und sogar ein Filmstudio beheimaten. Zudem soll der Ökotourismus gefördert werden."Ein Planet Hollywood Beach Resort in Puerto Plata wird dem dominikanischen Tourismus einen hohen Mehrwert bieten und passt perfekt zu den Zielen der Hotel-, Immobilien-, Innovations- und insbesondere der Filmentwicklung, die dieses großartige Projekt verfolgt", sagt Jordi Pelfort, Präsident der Hotels and Resorts der Sunwing Travel Group.