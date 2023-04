Pion Studio

Das The Cōmodo in Österreich ist der diesjährige Gewinner.

Der diesjährige Gewinner des "Hotel Design Award" steht in Bad Gastein, Österreich. Die beiden weiteren Finalisten sind Hotels in Berlin und Le Brassus/Schweiz. Der Preis wurde am Montag im Rahmen des 196+ forum Milan verliehen.

Das The Cōmodo im österreichischen Bad Gastein sichert sich den Hotel Design Award 2023. Wie Jury-Vorsitzender Andreas Martin darlegt, ü