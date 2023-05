Falkensteiner

Das Falkensteiner Hotel Montafon

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) meldet erneut ein Rekordergebnis in puncto Crowdfunding. Mit der letzten Kampagne, die am Mittwoch, den 17. Mai zu Ende gegangen ist, konnte die österreichische Tourismusgruppe über ihre eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest 10,5 Mio. Euro in Österreich und Deutschland generieren.

Die Gruppe konnte damit in weniger als einem Jahr 25 Mio. Euro für neue Projekte einsammeln. Die Kampagne sollte ursprünglich bere