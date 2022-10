Colourbox.de

Der Standort Hamburg hat viel zu bieten: Insbesondere die Hafencity entwickelt sich weiter.

Hamburg will sich noch stärker profilieren in Sachen Tourismus und Kongresswirtschaft. Politik, Investoren und Tourismusverband ziehen an einem Strang, um andere deutsche Metropolen noch weiter hinter sich zu lassen.

