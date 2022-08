Prof. Dr. Felix Kempf ist Studiengangsleiter für Tourismus Management an der IST-Hochschule. Er wird auf der Veranstaltung eine digitale Vorlesung halten.

Wie geht es nach der Schule weiter? Wie entscheidet man sich für den richtigen Werdegang? Die IST-Hochschule für Management startet einen digitalen Karrieretag zum Thema Tourismus und Hospitality, um Abiturienten und Interessenten die Berufsorientierung zu erleichtern.

Am 21. September können sich Schüler und Interessierte bei dem digitalen Karrieretag "What’s Next?! Dein Weg in die schönste Branche der Welt" über das duale Studienangebot der IST-Hochschule für den Bereich Tourismus und Hospitality informieren.Von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr informiert die Hochschule über die dualen Bachelor-Studiengänge "Tourismus Management", "Hotel Management" sowie "Hotel- und Tourismusmarketing". Danach können die Teilnehmer potenzielle Arbeitgeber kennenlernen und Fragen an aktuell Studierende der IST-Hochschule stellen.Im Anschluss präsentieren Prof. Dr. Felix Kempf, Studiengangsleiter Tourismus Management, und Thomas Corinth, Lehrverantwortlicher Hotel Management, das Lernkonzept der IST-Hochschule in einer digitalen Live-Vorlesung."Mit unserem Karrieretag möchten wir einen Schritt auf diejenigen zugehen, die noch in der Entscheidungsphase sind und ihnen die Vorteile eines flexiblen dualen Studiums in einer der schönsten und vielfältigsten Branchen der Welt aufzeigen", sagt Anne Mainz, Vertriebs- und Projektleitung im Fachbereich Tourismus & Hospitality der IST-Hochschule und des IST-Studieninstituts.Die Anmeldung ist bis zum 21. September auf der Webseite der IST-Hochschule möglich.