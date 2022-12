FVW/OG

Sie soll es nach dem Willen der EU bald nicht mehr geben: Kleinstverpackungen für Zucker, Salz, Mayo, Ketchup & Co.

Die Europäische Union will, dass in Restaurants und Hotel-Frühstücksräumen wieder traditionelle Zuckerstreuer auf den Tischen stehen. Zuckertütchen soll es daher an den Kragen gehen – ebenso anderen Mini-Verpackungen, etwa von Senf, Mayo oder Marmelade.

