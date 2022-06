BWH Hotel Group

Das Best Western Plus Qurayyat City Center gehört 2022 zu den Neueröffnungen der BWH Hotel Group in Saudi-Arabien​.

Die internationale BWH Hotel Group mit Marken wie Best Western und Worldhotels weitet ihr Portfolio im Nahen Osten kräftig aus. In den nächsten Jahren will das Hospitality-Unternehmen zahlreiche neue Häuser in der Region eröffnen.