Saudi Tourism Authority STA

Saudi-Arabien, hier die Altstadt von Dschidda, öffnet sich dem Tourismus abseits klassischer Pilgerreisen – eine Chance für Tourismusunternehmen in aller Welt.

Saudi-Arabien zählt zu den großen Zukunftsmärkten im Tourismus. Das Land investiert Milliarden in den Ausbau des Sektors. Auch Minor Hotels setzt auf die Destination und will in dem Königreich zahlreiche neue Häuser eröffnen.

Untermauert wird das Engagement nun durch ein sogenanntes Memorandum of Understanding zwischen Minor Hotels und dem saudischen Tourismus Development F