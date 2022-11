Radisson eröffnet ein Strand-Resort in Dubai.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach wie vor ein Schlüsselmarkt für die Hotelgruppe. Das nun eröffnete Beach Resort Palm Jumeirah lockt mit atemberaubendem Blick, einem Infinity-Pool und einer Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen.

Die Hotelgruppe Radisson hat in West Beach, dem neuen Hotspot von Dubai, das Beach Resort Palm Jumeirah eröffnet. Die 389 Zimmer und Suiten umfassende Nobelherberge liegt direkt an der Strandpromenade von der künstlich angelegten Inselgruppe Palm Island. Das Hotel bietet durch raumhohe Fenster und Balkone einen schönen Blick auf den Arabischen Golf, die spektakuläre Skyline und den Hafen von Dubai Marina sowie das Ain Dubai, das größte Riesenrad der Welt auf Bluewaters Island.



Das Radisson Beach Resort Palm Jumeirah ist nach dem Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island das zweite Resort-Hotel, das die Radisson Hotel Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt.Das Hotel bietet unter anderem einen exklusiven Strand mit Liegestühlen, Sonnenliegen mit Sonnenschirmen sowie einen F&B-Service. Die Anlage verfügt über mehrere Swimmingpools, darunter ein Infinity-Pool auf dem Dach. Ebenfalls im 13. Stockwerk befindet sich der Spa mit sechs Behandlungsräumen, darunter ein marokkanisches Bad für Schönheitsbehandlungen, Massagen und Anwendungen.Auch die gastronomischen Einrichtungen lassen keine Wünsche offen. Das ganztägig geöffnete Restaurant im ersten Stock verfügt über eine große Außenterrasse mit Blick auf den atemberaubenden Strand von Palm Jumeirah. Getränke und Speisen erhalten die Gäste auch in der lateinamerikanisch inspirierten Esco-Bar, dem karibisch angehauchten Black Flamingo und der mediterran inspirierten Rooftop-Poolbar Tonino Lamborghini Mare Nostrum. Zudem können sich Gäste und Besucher im Grab & Go in der Lobby mit schnellen Snacks und Getränken versorgen. Das Hotel bietet außerdem drei hybride Tagungsräume, die alle mit moderner Technik ausgestattet sind."Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach wie vor ein Schlüsselmarkt für die Radisson Hotel Group. Die Eröffnung des Radisson Beach Resort Palm Jumeirah in Dubai ist Teil unseres Expansionsplans für die Radisson Resorts in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sowohl Einheimische als auch internationale Reisende nach Resorts suchen, um die Sonne und die pulsierende Atmosphäre Dubais zu genießen", sagt Tim Cordon, Area COO, Middle East and Africa.