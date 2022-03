Mandarin Oriental

Wenn's mal wieder etwas großzügiger und luxuriöser sein darf: Die Ferienvilla La Maison vue de Saint Jean in Südfrankreich aus der neuen Exclusiv-Homes-Kollektion von Mandarin Oriental.

Der Markt von Ferienunterkünften boomt – in allen Preisklassen. Davon will nun auch die Luxus-Hotelkette Mandarin Oriental profitieren und baut ihr Unterkunftsportfolio aus. So bietet die Mandarin Oriental Hotel Group anunmehr eine handverlesene Kollektion luxu