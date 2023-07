Riu Hotels & Resorts

Riu Hotels & Resorts setzt weiter auf den Ausbau der Stadthotels.

Die spanische Gruppe Riu Hotels & Resorts wird am 28. Juli ihr erstes britisches Stadthotel in London eröffnen. Das Vier-Sterne-Hotel Riu Plaza London Victoria verfügt über 435 Zimmer und Suiten.

Es befindet sich gegenüber der Victoria Station in einem Gebäude, das in den 1960er Jahren erbaut und in den 1990er Jahren komplett renovier