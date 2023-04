Thinkstock

Marsa Alam am Roten Meer: Der Urlaubsort ist insbesondere bei Tauchern beliebt.

Die Hotelgruppe Jaz expandiert in Ägyptens. Bis Ende des Jahres sollen zwei neue Resorts eröffnen. 2024 soll zudem das Sensoa by Jaz mit 400 Gästezimmern in Betrieb gehen.

Die Hotelgruppe Jaz erweitert ihr Portfolio an Häusern in Ägypten. Bis Ende 2023 plant das Unternehmen die Eröffnung zweier neuer