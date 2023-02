Pixabay

Das Empire State Building in New York City – auch im Bundesstaat New York werden mitunter Resort-Gebühren erhoben.

In einigen US-Bundesstaaten, die auch beliebte Destinationen deutscher Touristen sind, muss in den Hotels eine Resort-Gebühr gezahlt werden. US-Präsident Joe Biden will dem ein Ende setzen.

In einigen US-Bundesstaaten, die auch beliebte Destinationen deutscher Touristen sind, muss in den Hotels eine Resort-Gebühr gezahlt werden. US-Präsident Joe Biden will dem ein Ende setzen. US-Präsident Joe Biden hat den US-Kongress am 1. Februar dazu aufge