Imago/Xinhua

Auch in Auckland waren die Wassermassen, die der Zyklon Gabrielle brachte, gewaltig.

Im Zuge des tropischen Zyklons Gabrielle sind Tausende Menschen in Neuseeland obdachlos geworden.

Am schlimmsten betroffen war die Region Hawke's Bay auf der Nordinsel. Militärlaster hätten dort etwa 9000 Menschen in Sicherheit gebracht, berichtete der Sender Radio New Zealand. Sie sollen zunächst in einem Sportzentrum in der Stadt Hastings untergebracht werden