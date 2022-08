Johannes Schön

Schöne Ausblicke: Andorra bietet Natur und Wandervergnügen.

Andorra will den Tourismus im Sommer stärken. Das Land ist ein einziges Naturparadies. An Besonderheiten mangelt es Andorra nicht. Dass an der Spitze des Zwergstaats in den Pyrenäen gleich zwei Staatsoberhäupter stehen, dürfte am ungewöhnlichsten