Thinkstock

Der israelische Badeort Eilat hofft insbesondere während der kommenden Wintersaison auf mehr Touristen aus Europa.

Israel will den Tourismus aus Europa nach Eilat am Roten Meer ankurbeln. Daher nimmt das Tourismusministerium ein Förderprogramm für Nonstop-Flüge wieder auf und zahlt einen mittleren zweistelligen Betrag pro Passagier. Um die Wintersaison in Eilat am Roten