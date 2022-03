Héviz Balaton Airport: Nur zehn Kilometer sind es bis zum Kurort Héviz in Ungarn.

Der Flughafen Héviz-Balaton in Ungarn wird haupstächlich von Charterfliegern bedient. Im Sommer bietet Wizz Air aus Dortmund nun einen Linienflug, zweimal pro Woche. Die Ungarn freut das.

Der berühmte und traditionsreiche Kurort Héviz, der unweit vom Plattensee liegt, gehört schließlich zu den Attraktionen Ungarns. Eine Direktverbindung hilft, den Tourismus dort zu fördern, was Klára Wirth, oberste Tourismus-Werberin von Ungarn in Deutschland, freut.Das ist der Plan von Wizz Air: Die ungarische Low Cost Airline will den Flughafen Héviz-Balaton ab dem 16. Juni regelmäßig von Dortmund aus ansteuern. Zweimal pro Woche steht ein Direktflug dann auf dem Wizz-Air-Flugplan von Dortmund. Flugtage sind Donnerstag und Sonntag. Die Flüge sind ab 19,99 Euro buchbar.Der Airport liegt gut zehn Kilometer von Héviz entfernt. Als größte Attraktion der Stadt gilt der in ganz Europa einzigartige natürliche Torf-Heißwassersee, dem heilende Wirkung zugesprochen wird. Ungarn ist bekannt für seinen Gesundheitstourismus. Viele Menschen fahren dorthin für eine Kur. Ungarn hat für Long-Covid-Patienten sogar eine eigene Héviz-Post-Covid-Kurz entwickelt.