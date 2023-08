Gleich zwei Taifune halten die Menschen in Japan in Atem. Während der sich nur langsam fortbewegende Wirbelsturm "Khanun" den Südwesten und Westen des Inselreiches mit starkem Regen und Sturmböen überzog, nähert sich ein weiterer Taifun dem Archipel.

"Lan", der siebte Taifun der Saison, dürfte nach Angaben der Wetterbehörde Anfang kommender Woche die östlichen und westlichen Gebiete Japans treffen. Die Unwetter überziehen das Land zu einer Zeit, da sich viele Menschen am Freitag zum buddhistischen Ahnenfest O-Bon auf den Weg in ihre Heimatorte und in den Urlaub gemacht haben.Die Behörden riefen die Menschen auf, wachsam zu sein und sich über mögliche Verkehrsbehinderungen in Folge des Unwetters zu informieren. Ausläufer des seit Tagen im Süden tobenden Taifuns "Khanun" haben die Region mit heftigen Regenfällen überzogen. Auf der südwestlichen Hauptinselwurden laut Medien mindestens 14 Menschen verletzt. Derweil ereignete sich am Freitag vor der Küste der nördlichenein. Eine Gefahr durch einen Tsunami bestand laut der nationalen Meteorologischen Behörde jedoch nicht. Auch gab es zunächst keine Berichte über Opfer oder Schäden.