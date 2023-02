Imago/Michael Gstettenbauer

Auslaufmodell: Das Tragen von FFP2-Masken ist in Österreich bald nirgendwo mehr Pflicht.

Vom zweiten Halbjahr an gilt Covid-19 in Österreich nicht mehr als meldepflichtige Krankheit, sondern ist Leiden wie Grippe gleichgestellt. Die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen soll bereits zum 30. April 2023 auslaufen.

