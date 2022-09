Pixabay

Montreal in Kanada kann vom 1. Oktober an wieder ohne Impf- und Testpflicht bereist werden.

Die Regierung in Kanada hebt die geltenden Covid-19-Einreise-Restriktionen offiziell auf. Schon zum 1. Oktober entfällt die Impf- und Testpflicht bei der Einreise.

