Seensucht? Im Silver Springs State Park in Marion County gibt es gleich zwei mögliche Therapien: komfortabel im historischen Glasbodenboot (links) oder sportlich per Kajak oder Stand-up Paddleboard.

Orlando bietet mit seinen großen Freizeitparks, unzähligen kleinen Attraktionen und Unterkünften für jeden Geschmack alles für den perfekten Familienurlaub. Fast alles. Denn eines kommt zu kurz: Natur. Kein Problem: Das grüne Kontrastprogramm wartet vor der Haustür.

Ein Stück Old Florida im Grünen

Kontrastprogramm in Florida: Tour durch Orlandos attraktiven Vorgarten

Stadtnahe Idylle: In Orlandos Stadtteil Ivanhoe lädt der gleichnamige See zu Paddeltouren durchs Grüne ein. Kein Blick zurück im Zorn, aber: Natürlich ist die Großstadt Orlando mit ihren Gebäuden und Highways allgegenwärtig. Kurze Wege: Die Nähe zur städtischen Infrastruktur hat auch ihre Vorteile – zum nächsten Café oder Shop ist es nicht weit. Ein Stück Karibik: The Lucky Lure heißt diese Bar im touristisch noch unterbelichteten Stadtteil Ivanhoe. Platten und Poster: Rock 'n' Roll Heaven, ein Musikshop der alten Schule, gehört zu den Highlights in der North Orange Avenue von Ivanhoe. Der etwas andere Themenpark: Showcase of Citrus in Clermont erwartet Touristen eine Dreiviertelstunde nordwestlich von Orlando. Old Florida: Familien kommen auf der Obstplantage und Rinderfarm auf ihre Kosten. Buntes Sammelsurium: Showcase of Citrus mutet an wie ein Mix aus Flohmarkt und Schrottplatz, bietet aber neben allerlei Kuriositäten auch Naturtouren mit Monster Trucks an. Lärmende Laster: Die Tour mit den Monster Trucks ist eine Fahrt voller Geschichte(n) und Naturkunde durch ein Wiesen- und Sumpfgelände mit 10.000 Orangenbäumen, Brangus-Rinden, Kanadkranichen, Alligatoren, Schildkröten, Schlangen – und Zebras! Viel Seen zu seh'n: In der "Sea Plane Capital" Tavares, ebenfalls in Lake County, laden Wasserflugzeuge zu Rundflügen ein – sogar bis zur 50 Meilen entfernten Atlantikküste. Plakative Promotion: Die Lake Region Packaging Association würdigt die Zitrusfrüchtebranche mit farbenfrohen historischen Etiketten von Orangen- und Grapefruitkisten im Posterformat. Von Besuchermassen keine Spur: Mount Dora wirkt recht verschlafen, bietet jedoch längs der North Donelly Street diverse einladende Bars, Cafés, Restaurants, Kunstgalerien, Antiquitäten- und andere Läden. Klare Ansagen: "Ihr werdet komplett nass", warnt Capt'n Ron, Chef von Catboat Tour, vor der abendlichen Fahrt auf dem Lake Dora und seinen durch kleine Kanäle verbundenen Nachbarseen Lake Beauclair und Lake Carlton. Lohnendes Unterfangen: Nach einer recht feuchten und lautstarken Fahrt mit den bis zu 50 Sachen schnellen kleinen Doppelkatamaranen wartet ein prächtiger Sonnenuntergang auf die "Seeleute". Nostalgisches Ferienerlebnis: Alexander Springs im Süden des Ocala National Forest erinnert an die ersten Schwimmversuche in der Kindheit in einem deutschen Waldsee. Natürliche Gegenstromanlage: Alexander Springs hat eine von nur 27 natürlichen Quellen in Florida – über dem sprudelnden Quelltopf zu schwimmen oder zu schnorcheln ist ein faszinierendes Erlebnis. Reiher voraus: Beim Kajaken auf dem Rainbow River im KP Hole State Park kommt man Tieren ganz nah – Vögeln, Schildkröten, Ottern und sogar Alligatoren. Enge Sache: Unter einem geschlossenen Blätterdach geht es wie durch einen Tunnel durchs Mangrovendickicht – doch der Kanal endet in einer Sackgasse. Flug übers Blaue: Der spektakulärste und schnellste Flug beim Ziplining von The Canyons führt in 40 Meter Höhe mehr als 300 Meter weit über den Lost Spring Lake. Adrenalinschub auf Speed: FVW-Medien-Autor Holger M. Jacobs freut sich nach den ersten "Stunts" auf die nächste spektakuläre Seilrutsche. Charme vergangener Tage: Silver Springs blickt auf eine bewegte Geschichte zurück – einst Floridas erstes Touristenziel, im vergangenen Jahrhundert auch Freizeitpark und Drehort unter anderem für Tarzan-Filme. Gemächliches Tempo: Silver Springs kann man entspannt bei einer Fahrt mit einem historischen Glasbodenboot genießen. Aktive Alternative: Der heutige State Park lässt sich auch im Kajak oder auf dem Paddleboard erkunden. Zurück zu den Wurzeln: 2013 wurde aus Silver Springs ein State Park, seitdem wird das dicht bewachsene Terrain langsam wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Ranger Andy Kilmer liefert auf seinen Touren viel Wissenswertes zu Flora und Fauna. Tödlicher Kampf: Das Silver River Museum stellt ein Duell zwischen Krokodil Zulu und Alligator Big George nach, das sich in Ross Allen's Reptile Institute tatsächlich zugetragen haben soll. Überlebender: Big George. Friedlicher Kontrast: Marion County mit der Bezirkshauptstadt Ocala ist ein Mekka für Pferdefreunde. Riesiges Reitzentrum: Zum World Equestrian Center bei Ocala gehört ein 2500 Hektar großes Gelände mit 3000 Ställen, mehreren Reitstadien (Foto) und -hallen, die auch für große Events und Shows genutzt werden, einer Tierklinik, einem Caravan-Platz und einem Luxushotel mit 240 Zimmern – ein weiteres All-Suite-Hotel mit 400 Apartments für Langzeitgäste soll 2024 eröffnet werden. Spröder Charme: "Sie können mit einer Kanone durch Downtown Ocala schießen, ohne etwas zu treffen", lästerten die Einheimischen noch vor einigen Jahren. Das hat sich grundlegend geändert: Immer mehr der historischen Backsteingebäude, die ihre Existenz einem Feuersturm verdanken, der 1883 einen Großteil der hölzernen Innenstadt zerstörte, werden stilgerecht restauriert und mit Leben gefüllt. Revitalisierung gelungen: Selbst in der Pandemie verging in der kleinen Innenstadt von Ocala kaum ein Monat, in dem nicht ein Geschäft, ein Restaurant oder eine Bar neu eröffnet wurde.

Günstige und ruhige Alternative

Disney, Universal, Seaworld. Unzählige Fahrgeschäfte und Attraktionen am International Drive. Hotels, Apartments, Restaurants und Bars für jeden Geschmack und Geldbeutel. Shopping vom Outlet Center bis zum Markenshop. Kein Wunder, dass viele Gäste – vor allem US-Amerikaner und Briten – bei einem Orlando-Besuch die Region nicht einmal für einen kurzen Ausflug verlassen.Deutsche Gäste verbringen hingegen meist nicht mehr als zwei, drei Nächte im perfekt durchgestylten Unterhaltungsparadies. Sie wollen mehr vom authentischen Florida sehenund erleben – Natur, Strände, Smalltown-Flair, Kultur, Begegnungen mit Einheimischen. Und fahren dafür an die Golfküste oder an den Atlantik, meist südlich von Orlando. Dabei liegt das natürliche Kontrastprogramm greifbar nahe – allerdings nördlich des Themenpark-Mekkas.Küsten sucht man dort vergeblich, dennoch gibt es viel Wasser in Gestalt von Seen, Flüssen und Quellen. Statt großer Resorts und Apartmentanlagen findet man kleine Hotels und Bed-&-Breakfast-Pensionen. Die "Themenparks" fallen alle mindestens drei Nummern kleiner aus, sind originell, oft ein wenig skurril und auf jeden Fall kurzweilig. Und das Ganze ist eingebettet in eine natürliche grüne Hügellandschaft, die noch nicht zugebaut ist.Netter Nebeneffekt: Obwohl nicht einmal eine Autostunde von den Freizeitparks entfernt, sind Attraktionen und Unterkünfte in Lake County und Marion County oft deutlich preiswerter und weniger frequentiert als in Orlando. So bietet es sich durchaus an, sein Quartier im ruhigen Norden aufzuschlagen, etwa in Mount Dora oder Ocala, und von dort aus Ausflüge zu unternehmen. Nach Orlando, aber auch zum Schnorcheln mit Manatees in Crystal River oder zum Raumfahrtprogramm an der Space Coast.