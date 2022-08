Samarkand in Usbekistan gehört zu den bedeutendsten Städten an der Seidenstraße.

In Usbekistan wurde das größte Tourismuszentrum Zentralasiens eröffnet. Der Komplex befindet sich auf einem Anwesen von 260 Hektar. Die Baukosten belaufen sich auf über 580 Mio. US-Dollar.

Silk Road Samarkand

Zu dem Projekt zählen auch mehrere Hotels, hier eine Anmutung.

Die offizielle Eröffnung fand in dem mehr als 17 Hektar großen Resort "Eternal City" statt, dem Herzstück des insgesamt über 260 Hektar großen Komplexes. Nach dem 20. September 2022 sollen acht Top-Hotels mit zusammen 1200 Zimmern buchbar sein, darunter zwei Fünf-Sterne- und zwei Vier-Sterne-Hotels. Mit dem Hotel Samarkand Regency Amir Temur wird das erste Mitgliedshotel der Leading Hotels of the World in Zentralasien eröffnet.Das Areal verfügt über Fußgänger- und Fahrradwege, Straßen, Kanäle, Brücken, Parks, das größte Kongresszentrum Zentralasiens, Erholungs- und Wellnessbereiche sowie medizinische Einrichtungen. Der Komplex wurde mit einem finanziellen Aufwand von über 580 Mio. US-Dollar erbaut.