Imago / imagebroker

Von einem Waldbrand bedroht: Riesenmammutbäume (Sequoiadendron giganteum) im Yosemite Nationalpark.

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite Nationalpark an. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren am Montag in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz, wie die zuständige Parkbehörde mitteilte. Der vorige Woche ausgebrochene Brand b