Thinkstock

Neue Regelung in Griechenland: Auf Fähren gilt nur noch in den Innenbereichen eine Maskenpflicht und nicht mehr an Deck.

Seit dem 1. Juni gelten in Griechenland weitreichende Lockerungen in Sachen Maskenpflicht. Doch es gibt ein paar Ausnahmen, die auch für Touristen gelten. Griechenland hat sich von der Maskenpflicht verabschiedet. Das gilt auch für Restaurants, Bars, Café