Shutterstock / Tamer Desouky

Auch die Victoria-Wasserfälle in Simbabwe wurden in den vergangenen zwei Corona-Jahren nur von wenigen Touristen besucht. Das dürfte mit der Erholung des Reisegeschäfts ändern

Die Tourismusbranche in Afrika wurde von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Nun könnte es aber schnell wieder bergauf gehen – zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Studie des World Travel and Tourism Councils. Der Reise- und Tourismussektor in Afri