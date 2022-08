Pixabay

Der afrikanische Kontinent bietet sich teilweise für Safaris an.

Das WTTC geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren in der afrikanischen Reisebranche 14 Mio. zusätzlicher Jobs entstehen werden. Aus dem jüngsten Economic Impact Report (EIR) des World Travel & Tourism Council (WTTC) geht hervor, dass in den kommende