WTTC

"Wir brauchen einander": In Goa appellierte die WTTC-Präsidentin Julia Simpson an Unternehmen und Regierungen, gemeinsam einen besseren, stärkeren und widerstandsfähigeren Reisesektor aufzubauen.

Mit einem Anteil von mehr als neun Prozent an BIP und Beschäftigung weltweit verzeichnet die Reisebranche ein doppelt so schnelles Wachstum wie die Weltwirtschaft. Dies war eine Kernaussage auf einer Konferenz des World Travel & Tourism Council in Indien.

Der World Travel & Tourism Council (WTTC) versammelte führende Interessenvertreter aus der Reisebranche und G20-Minister zu einem öffent