Bereit für einen Volltreffer? Wer mittippt hat Chancen auf Hotelaufenthalte in Katar.

Der Ball rollt wieder! Gemeinsam mit Qatar Tourism hat fvw|TravelTalk ein Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gestartet. Sei dabei und sichere Dir Gewinnchancen auf insgesamt neun Hotelaufenthalte im Emirat.

Rixos 2022

Rixos Gulf Hotel Doha – die erste All-Inclusive-Anlage in Katar.

Pariser Architekten Jacques Garcia

Aktuell : Ritz Carlton Doha

: Ritz Carlton Doha InterContinental Doha Beach

Banana Island Resort Doha by Anantara

The Chedi Katara Doha

The Wyndham Doha West Bay Beach

Hilton Salwa Beach

Wer wird Weltmeister: Titelverteidiger Frankreich, Rekordsieger Brasilien oder vielleicht doch Geheimtipp Belgien? Übersteht die deutsche Nationalelf die Gruppenphase, und wie wird Gastgeber und WM-Neuling Katar abschneiden? Zeigen Sie Ihr Fußball-Know-how beim großen Tippspiel von Qatar Tourism und fvw|TravelTalk ! Gesucht werden die besten Tipper und die beste Tippgemeinschaft in der deutschen Touristik.Mitmachen lohnt sich, denn die Preise haben es wirklich in sich! Qatar Tourism verlost unter allen registrierten Teilnehmern insgesamt neun mehrtägige Hotelaufenthalte im Emirat – und das immer für zwei Personen!Dersind sieben Nächte im Rixos Gulf Hotel Doha mit Halbpension, Katars erstem Lifestyle-Beach-Resort. Dazu spendiert Qatar Airways zwei Economy-Tickets nach Doha und zurück.Der/die Zweitplatzierte darf sich über fünf Nächte im vomgestalteten Banyan Tree Doha und der/die Drittplatzierte über vier Nächte im Zulal Wellness Resort by Chiva-Som freuen. Im letzteren Hotel wird übrigens auch die deutsche Nationalmannschaft wohnen.Aber das ist längst nicht alles: Für die Extra-Portion Motivation werden während der Laufzeit des Tippspiels jeweils drei Übernachtungen in folgenden Traumhotels verlost:

