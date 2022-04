Mountainbiken ist beliebt: Auch im Sommer hat Zermatt mittlerweile viele Gäste.

Der Trend zu erdgebundenem Reisen setzt sich fort. Daher veranstaltet fvw|TravelTalk einen digitalen Wissenstag für Reiseverkäufer.

Mehr dazu



Darüber hinaus wird der Wissenstag durch Webinare von Color Line und Friaul ergänzt.

Die Pandemie und das gesteigerte Umweltbewusstsein haben dem erdgebundenen Reisen ein ordentliches Wachstum beschert. Viele in der Branche gehen davon aus, dass der Trend anhält. Am Vortag der virtuellen Counter Days, die am 24. Mai 2022 stattfinden, widmet sich fvw|TravelTalk daher mit einem Wissenstag dem Thema "erdgebundenes Reisen".Reisebüros erfahren am 23. Mai 2022 von ausgewählten Destinationen aus erster Hand, welche Trends und Angebote für die jeweiligen Zielgebiete typisch sind. Zugesagt haben bereits die Vermarktungschefs aus Dänemark, der Schweiz und aus Lignano, der Halbinsel zwischen Triest und Venedig in Norditalien. Nachhaltige Angebote sind gefragt. Daher werden die Ländervertreter ihre Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit darlegen.Außerdem beim Wissenstag dabei sind Produktmanager von TUI, DER Touristik und FTI sowie Manager von Dancenter und Novasol, um über die Chancen für das Ziel Dänemark zu diskutieren.Anmeldungen für den Wissenstag, der um 12.00 Uhr startet und um 15.00 Uhr endet, sind hier möglich.