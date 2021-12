FVW Medien/HMJ

Unterschiedliche Regelungen: An US-Airports sind Masken zu tragen – ob dies auch generell für Innenräume gilt, hängt vom jeweiligen Bundesstaat ab.

Frühe Sperrstunde in Österreich, problemlos in Pub und Disco Silvester feiern in England: Viele Länder ziehen angesichts der Omikron-Welle die Reißleine – doch längst nicht alle. Ein aktueller Überblick für anstehende Winterreisen.#/A