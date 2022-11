Imago/TT

Am Morgen des heutigen Tages setzten starke Schneefälle den Stockholmern zu.

Starke Schneefälle sorgen in Schweden für Chaos auf den Straßen. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm legen die Schneemassen Züge, Busse und Flüge lahm.

