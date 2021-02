Die Kältefront "Medea" hat mit starken Schneefällen chaotische Zustände in weiten Teilen Griechenlands verursacht. Sogar auf der Akropolis in Athen lag nach stundenlangen Schneeschauern am heutigen Morgen eine etwa zehn Zentimeter dicke Schneedecke.





Sämtliche Busverbindungen und die Stadtbahn von Athen wurden eingestellt. Die wichtigste Verkehrsader des Landes, die Autobahn Athen–Thessaloniki, musste wegen vereister Fahrbahnen gesperrt werden, wie die Verkehrspolizei mitteilte. "Bitte gehen Sie nicht aus dem Haus", rief der Zivilschutz die Bürger auf. Vielerorts fiel der Strom aus.



Weil die meisten Straßen auch im Zentrum Athens unpassierbar waren, sagte das Gesundheitsministerium alle Corona-Impfungen für den Vormittag ab. Das Winterwetter soll bis Mittwochabend andauern. Das berichtete das Staatsfernsehen ERT. Starke Schneefälle wurden auch von vielen Inseln gemeldet.