Für Geimpfte entfällt nunmehr die Testpflicht zur Einreise nach England.

Geimpfte, die nach Großbritannien reisen, benötigen nunmehr keinen Nachweis über einen negativen Corona-Test mehr. Damit hebt die britische Regierung eine der letzten Corona-Regeln auf.

Bislang mussten Einreisende bei einem zertifizierten Anbieter einen Test buchen und diesen bis Tag zwei nach der Einreise absolvieren und melden. Für Ungeimpfte gilt diese Pflicht auch weiterhin. Allerdings müssen sie sich nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne begeben.Seit Januar gehen die Infektionszahlen in Großbritannien deutlich zurück. Jüngst wurden täglich etwa zwischen 60.000 und 70.000 neue Corona-Fälle registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei um die 800. Allerdings gibt es noch immer täglich 200 bis 300 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 – im Verhältnis auf die Bevölkerungszahl bezogen deutlich mehr als in Deutschland.Boris Johnsons Regierung, die für England über die Corona-Politik bestimmt, setzt trotzdem auf größtmögliche Freiheit: Ende des Monats soll sogar die Pflicht aufgehoben werden, sich nach einem positiven Test in Quarantäne begeben zu müssen.und, die eigenständig entscheiden, gehen oft etwas vorsichtiger vor.