FVA Kuba

Kubanische Stempel im Reisepass können zu Problemen bei der USA-Einreise führen.

Die USA verweigern immer häufiger Reisenden, die zuvor in Kuba waren, die Einreise mit Esta. Diese kann problemlos beantragt werden. Stattdessen ist ein Visum nötig, das in Deutschland aber so gut wie gar nicht zu bekommen ist. Wer eine Reise in die USA plant, s