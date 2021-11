Covpass

Die Kontrollen des Covid-Passes bei Konzerten, Sport- und anderen Großveranstaltungen sollen verstärkt werden und vielleicht eine "3G-plus"-Regel eingeführt werden, bei der auch Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Test werden vorlegen müssen.

Obwohl die Corona-Zahlen in Spanien und Portugal weiterhin zu den niedrigsten in Europa zählen, prüfen die Regierungen beider Länder moderate Maßnahmen gegen die steigenden Inzidenzen. In Spanien werde unter anderem eine Empfehlung zur Schließun