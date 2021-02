Griechenland könnte zu den Gewinnern dieses Sommers werden. Doch wohin die Gäste schicken? In Webinaren lernen die Teilnehmer die Aldemar Resorts ausführlich kennen. Anlagen, die unter anderem mit Luxus und Kinderfreundlichkeit punkten.

Zu den Aldemar Resorts gehören neben fünf Luxushotels auch ein Beach Resort. Typisch für die Anlagen sind unter anderem die Bungalow-Bauweise sowie hochwertige Thalasso-Spazentren, die mit dem "World Travel Award" ausgezeichnet wurden.



Alle Resorts locken mit direkter Strandlage. Und wie es sich für Griechenland ziemt, bietet das Umfeld besondere kulturelle Highlights: In der Nähe des Aldemar Resorts auf Kreta etwa liegt der berühmte Palast von Knossos. Bei der Anlage auf dem Peloponnes liegt die antike Stätte Olympia, ein Unesco-Weltkulturerbe.Zu den besonders kinderfreundlichen Resorts gehört das Cretan Village, das erste Hotel der Aldemar-Kette. Die Anlage bietet ihren Gästen unter anderem einem qualifizierte mehrsprachige Betreuung.Das Knossos Royal bietet unter anderem attraktive Sportanlagen und Unterhaltung in einem Freiluft-Amphitheater – ganz wie die alten Griechen einst Entertainment genossen.In einer Webinarreihe stellen sich verschiedene Aldemar Resorts ausführlich fort. Jedes Webinar behandelt eine Hotelanlage der Kette. Los gehts mit dem Aldemar Cretan Village am 21. Januar. Als zweites folgt das Aldemar Knossos Royal am 28. Januar. Eine exzellente Chance, die weitläufigen Anlagen detaillierte kennenzulernen! Die Anmeldung zu den Webinaren erfolgt unter diesem Link.