Florida – hier St. Augustine, die älteste durchgehend besiedelte, von Europäern gegründete Stadt der USA – dürfte zu den Favoriten deutscher Gäste gehören, wenn Einreisen vom 8. November an wieder möglich sind.

Alle, die USA-Reisen veranstalten oder vermitteln, sollten diesen Termin nicht verpassen: Am Freitag informieren die US-Behörden über die ab der Grenzöffnung am 8. November geltenden Einreiseregeln.

In nicht einmal einer Woche ist es so weit: Die USA öffnen ihre Grenzen für europäische Gäste – vorausgesetzt, sie sind geimpft und negativ getestet und füllen ein entsprechendes Einreiseformular aus. Die meisten Fragen – etwa zu den zugelassenen Impfstoffen – sind mittlerweile geklärt, doch besteht vermutlich in Details noch Klärungsbedarf. Daher veranstaltet der US Commercial Service amein Webinar für alle interessierten Veranstalter und Reisebüros in Europa.Bei dem englischsprachigen Webinar "Welcome (back) to the USA" informieren nicht nur National Travel and Tourism Office (NTTO), US Commercial Service, US Consular Section sowie US Customs and Border Protection: Zugeschaltet sind auch die in Gesundheitsfragen zuständigen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sowie die drei Fluggesellschaften American, Delta und United.Die Teilnahme ist kostenlos über Webex möglich.