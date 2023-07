Pixbay

Den türkischen Behörden stehen 26 Helikopter und Flugzeuge zur Löschung von Waldbränden zur Verfügung.

In Antalya/Kemer ist in der vergangenen Nacht ein Waldbrand ausgebrochen. Doch die Behörden geben nach Angaben von Bentour-Chef Deniz Uğur Entwarnung. In Kemer kommen acht von insgesamt 26 Löschfluggeräten zum Einsatz.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli ist in Antalya/Kemer ein Waldbrand ausgebrochen. Doch offenbar besteht keinerlei Gefahr für die Urlauber vo