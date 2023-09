Griechische Regierung

Griechenlands Katastrophenschutzminister Vassilis Kikilias geht gegen Brandstifter vor.

In Griechenland liegen die Nerven blank. Es gibt belastbare Hinweise darauf, dass die jüngsten Waldbrände in dem Land in zahlreichen Fällen vorsätzlich gelegt wurden.

Der griechische Katastrophenschutzminister Vassilis Kikilias erkläte in der vergangenen Woche, dass Brandstifter mehrmals versucht hätten, a