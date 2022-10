Qatar Tourism

The Outpost Al Barari im Naturschutzgebiet Inland Sea ist das erste Luxus-Camp in Katar.

In knapp einem Monat beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ein Mega-Event, das insbesondere im Hotelsektor zu einem Bau-Boom geführt hat. Noch in den kommenden Wochen kommen zahlreiche neue Häuser sowie Attraktionen und Shopping Malls hinzu.

